Aerul si importanta respiratiei pe nas si din diafragma Dintre toate elementele esentiale vietii, despre aer este clar elementul fara de care rezistam cel mai putin. Stim cu totii ca avem nevoie de aer mai mult decat avem nevoie de apa sau mancare si ca acesta trebuie sa fie cat mai curat. Dar unde este cel mai bun aer pentru noi?.. si care este felul in care trebuie sa-l inspiram ? ..sunt intrebarile la care vom incerca sa raspundem in acest articol. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

