Aeroportul parizian Orly își reia activitatea Aeroportul Orly, de langa Paris și-a reluat astazi activitatea dupa un hiatus de trei luni, transmite ziarul francez Le Figaro. Primul avion care a decolat de pe acest aeroport se indrepta spre orașul Porto, de pe coasta de nord-vest a Portugaliei. In total, o suta de zboruri sunt așteptate aici pana maine. Pentru prima data, pistele aeroportului vor fi utilizate pentru comunicarea cu aproximativ 30 de destinații din Europa și din strainatate. Pe 31 martie, Aeroportul Orly, prin care trec pana la 35 de milioane de pasageri pe an, a fost inchis. Parțial, zborurile au fost efectuate de pe pistele… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

