- Centrul de Excelența in Viticultura și Vinificație din Chișinau va fi modernizat și dotat cu echipamente de ultima generație datorita unei investiții in valoare de 2 milioane de euro. Lucrarile au fost lansate astazi, iar in cadrul evenimentului a avut loc o lecție practica de inființare a plantației…

- Proiectul face parte din Programul multianual REACTIS ndash; Reabilitare Constanta Istorica pentru realizarea lucrarilor de protejare si interventie asupra cladirilor cu valoare cultural arhitecturala situate in centrul istoric Constanta si alte perimetre considerate prioritare din municipiul Constanta…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, a anuntat ca municipiul va avea 18 statii de reincarcare pentru vehicule electrice, in cadrul unui proiect finantat de Administratia Fondului pentru Mediu in valoare de 4,4 milioane de lei, potrivit news.ro. Vergil Chitac a anuntat, pe pagina sa de Facebook,…

- “In perioada ianuarie – august 2021, datoria externa totala a crescut cu 8,404 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 99,049 miliarde euro la 31 august 2021 (73,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 5,9% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…

- Romania a exportat animale vii in valoare de 262,35 milioane de euro in primele sase luni din acest an, in crestere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, cand incasarile au fost de 186,95 milioane de euro, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale…

- Ministerul Sanatații a publicat, luni, in transparența decizionala, proiectul de Lege privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați publice și private. Potrivit documentului, personalul medical din spitalele publice și private…

- CARAȘ-SEVERIN – Guvernul a lansat in dezbatere publica proiectul privind aceste exproprieri, persoanele fizice sau juridice interesate putand transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normative pana in 27 septembrie! Despagubirile, in valoare de 34,71 milioane lei sunt pentru…

- ”In perioada ianuarie – iulie 2021, datoria externa totala a crescut cu 6,058 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 95,931 miliarde euro la 31 iulie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), in crestere cu 3,3% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen scurt…