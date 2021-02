Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar cateva zile in urma anunța la Antena Stars ca s-a desparțit de iubit, dar iata ca acum tot la Antena Stars spune ca vrea sa fie mama! Iasmina Halas s-a impacat cu partenerul ei, iar acum are planuri marețe!

- Dupa decenii in care a fost in paragina, Casa Rebreanu de la Valea Mare, din judetul Arges, va fi reabilitata in acest an in intregime. Structura de rezistenta a fost deja finalizata, iar acoperisul a fost schimbat. Proprietarul ia in calcul si o destinatie culturala pentru casa in care Liviu Rebreanu…

- Directorul executiv al Moderna, Stephane Bancel, a anunțat ca intenționeaza sa livreze anul acesta intre 600 de milioane și 1 miliard de doze din vaccinul impotriva coronavirusului. El spune ca Moderna are comenzi pentru 500 de milioane de doze din vaccinul tau și ar putea produce cu ușurința alte cel…

- Primarul Emil Boc a anunțat la inceputul ședinței de Consiliu Local de miercuri ca strazile Sindicatelor, Vasile Alecsandri, Cardinal Iuliu Hossu și George Coșbuc vor fi modernizate, insa fara piste pentru biciclete.

- Primarul Emil Boc a declarat, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliul Local de miercuri, ca patru strazi din centru, respectiv strazile Vasile Alecsandri, Sindicatelor, Cardinal Iulius Hossu și George Coșbuc nu vor avea piste de biciclete dupa modernizare.…

- Bacalaureat diferențiat, generalizarea programului ”Școala dupa școala” și ”Masa calda” sau reforma carierei didactice sunt cateva dintre masurile din Planul de Guvernare Cițu, la capitolul Educație. Se pune accent pe competențe digitale, dar și pe invațamantul profesionat, sunt prevazute centre wifi-campus…

- Astazi, 3 decembrie, Catalin Botezatu a implinit varsta de 54 de ani. Deși in anii trecuți organiza petreceri deosebite, cu sute de invitați, șampanie scumpa și multa distracție, se pare ca anul acesta creatorul de moda sta acasa. Ce planuri are Catalin Botezatu pentru 2021 Din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Guvernul a aprobat Strategia Nationala de Renovare pe Termen Lung pentru sprijinirea renovarii parcului national de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, publice si private, printre obiective numarandu-se imbunatatirea performantei energetice a fondului existent de cladiri, prin reducerea consumului…