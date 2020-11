Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Henri Coanda București (AIHCB) a primit certificatul de acreditare pe linie de sanatate și siguranța din partea Consiliului Internațional al Aeroporturilor, anunța MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat al Companiei Naționale Aeroporturi București, acreditarea s-a efectuat…

- Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB) a primit Certificatul de Acreditare pe linie de sanatate si siguranta din partea Consiliului International al Aeroporturilor (Airport Council International - ACI World), noteaza Mediafax. Acreditarea a fost acordata in urma evaluarii in detaliu…

- Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti (AIHCB) a primit Certificatul de Acreditare pe linie de sanatate si siguranta din partea Consiliului International al Aeroporturilor (Airport Council International - ACI World), informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). "Aceasta acreditare…

- Traian Basescu a criticat dur masurile intreprinse de autoritați pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Fostul președinte considera ca ce se intampla acum este ”o alta prostie uriașa” "O alta prostie uriașa care se face, masuri relaxate acolo unde nu am ajuns la 3%. Pai e cea mai mare prostie.…

- Cat de ipocrit trebuie sa fii ca sa vorbești despre recorduri negative și in același timp sa susții ca organizarea alegerilor, in plin val pandemic, este sigura? In loc sa avem deja stocuri facute, masuri specifice gandite pentru izolare, carantina și testare, abia acum președintele da ordin „guvernului…

- "PSD are soluții simple, clare și coerente pentru combaterea pandemiei. Iohannis și PNL nu au niciun plan. Specialiștii PSD sunt gata sa aiba o dezbatere transparenta cu oamenii PNL. Masurile noastre vs ale lor. Profesorul Alexandru Rafila și toți specialiștii din PSD sunt pregatiți. Sanatatea romanilor…

- In cursul lunii octombrie, intreaga rețea de 135 de magazine și doua depozite Kaufland Romania primește certificarea ce confirma ca toate masurile de siguranța impotriva raspandirii Covid-19 sunt implementate corect, complet și sunt conforme cu standardele sanitare, anunța MEDIAFAX.Certificatul…

- Femeia a ajuns la terapie intensiva cu arsuri grave pe tot corpul, dupa ce soluția cu care și-a dezinfectant mainile a luat foc și a explodat in timp ce a aprins o lumanare, scrie New York Post. ”Oriunde aveam dezinfectant pentru maini s-a aprins focul. Evident, m-am ars pe toata fața. Și, in doar cinci…