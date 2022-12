Aeroportul Galați-Brăila, desființat la cererea URSS, a intrat în etapa studiului de fezabilitate Dupa ce in ultimii ani reprezentanții administrațiilor locale din Braila și Galați au renunțat la celebra rivalitate dintre cele doua orașe (desparțite de o distanța de numai 15 km) și au luat decizia sa colaboreze pentru dezvoltarea infrastructurii de transport care sa scoata zona din izolare și sa creeze premisele reluarii dezvoltarii economice, incep sa prinda contur proiecte la care brailenii și galațenii nici nu mai indrazneau sa se gandeasca. Dupa ce proiectul podului peste Dunare a devenit realitate, administrațiile din Galați și Braila au accelerat demersurile pentru construirea Aeroportului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei determina tot mai multe voci de pe scena politica sa susțina și sa pledeze – mai ales, in actualul context de razboi – pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova. Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunastare (CUB), fost ambasador al Republicii…

- Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei determina tot mai multe voci de pe scena politica sa susțina și sa pledeze – mai ales, in actualul context de razboi – pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova. Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunastare (CUB), fost ambasador al Republicii…

- In ziua de 03.11.2022, 06:50:25 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.4, la adancimea de 148.8 km, INTENSITATE V. Anunșul a fost facut de catre cei de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului – INCDFP.…

- Seismul din aceasta dimineața a fost resimțit și in Republica Moldova. Cutremurul s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau și a avut o magnitudine de 5,3. Totodata, in Moldova el a fost resimțit puțin mai slab anunța Institutul de Geologie si Seismologie. „Pe teritoriu Republicii Moldova a fost resimțit…

- In ziua de 27 octombrie 2022, la ora 19:49:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona seismica Vrancea, judeul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 94km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brasov, 75km NE de Ploiesti, 117km S de Bacau, 127km…

- Doua cutremure au avut loc luni seara, la doar cateva ore distanța, in Romania, anunța Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Al doilea cutremur s-a produs luni seara, in ziua de 17 Octombrie 2022, la ora 22:02:40 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA,…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit in crestere la 3,9 pe Richter magnitudinea cutremurului produs sambata dupa-amiaza, la ora locala 14:57, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.Potrivit datelor revizuite de seismologi, cutremurul s-a inregistrat…

- In ziua de 13 Septembrie 2022 la ora 05:50:15 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 146km.Potrivit specialistilor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s a produs in apropierea…