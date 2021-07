Aeroportul din Catania, închis temporar după o nouă erupție a vulcanului Etna Aeroportul din Catania a fost închis miercuri dupa eruptia vulcanului Etna, care a acoperit pista cu cenusa, au informat reprezentantii aeroportului, potrivit DPA și Agerpres.



Niciun avion nu poate decola sau ateriza în aceasta dimineata, a precizat aeroportul. Pe orarul zborurilor numeroase conexiuni figurau ca întârziate.

Etna a erupt în mod repetat în ultimele saptamâni, însa relatarile despre pagube majore sau persoane ranite sunt rare. Ocazional au loc caderi de cenusa, iar geamurile se sparg uneori când eruptiile zguduie zona.

Sursa articol: hotnews.ro

