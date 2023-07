Stiri pe aceeasi tema

- Compania Fly One verifica circumstanțele in care mai mulți calatori s-au vazut nevoiți sa plateasca suplimentar pentru locul in avion rezervat copiilor. Potrivit purtatorului de cuvint al companiei Fly One, Alexandra Girbu, suma de 25 de euro ar fi fost incasata de o companie, care presteaza servicii…

- O femeie și-a pierdut controlul cand un angajat al unei companii aeriene i-a spus ca exista o problema cu rezervarea zborului ei și pur și simplu a devastat ghișeul respectiv, trantind și distrugand tot ce i-a picat in mana. Incidentul, care a avut loc in Aeroportul Internațional Mexico City, in cursul…

- O femeie și-a pierdut controlul cand un angajat al unei companii aeriene i-a spus ca exista o problema cu rezervarea zborului ei și pur și simplu a devastat ghișeul respectiv, trantind și distrugand tot ce i-a picat in mana. Incidentul, care a avut loc in Aeroportul Internațional Mexico City, in cursul…

- Singapore Airlines devine una din primele mari companii aeriene care nu va mai cere bani in plus pentru conectarea la internet prin WiFi la bordul avioanelor companiei. Masura va intra in vigoare de la 1 iulie si va scuti pasagerii de taxele si limitele de trafic de pana acum. Conditia este ca pasagerii…

- Compania Naționala Aeroporturi București se afla in discutii cu mai mulți transportatori aerieni care sa vina sa opereze curse regulate si chartere atat de pe Aeroportul Otopeni, cat si de pe Baneasa, mai avansate fiind cu doi-trei dintre aceștia, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al societații,…

- Compania aeriana Georgian Airways a primit permisiunea de a efectua zboruri directe catre Rusia. Аcest lucru a fost anunțat marți de catre autoritatea de reglementare georgiana, scrie Adevarul European. Compania aeriana va efectua zboruri spre Moscova de șapte ori pe saptamina incepind cu 20 mai, a…

- Zborurile directe intre Rusia si fosta republica sovietica Georgia sunt reluate pentru prima data dupa 2019, in ciuda tensiunilor dintre cele doua tari si avertismentelor venite din Occident, relateaza marti agentia DPA, preluata de Agerpres.