- Aerisirea camerelor se poate dovedi mai eficienta decat decontaminarea suprafețelor in lupta impotriva COVID-19, considera experții germani. Pana acum, aceasta masura era doar o recomandare, insa de saptamana trecuta face parte oficial dintre regulile sanitare principale pe care Germania le aplica…

- Rata de infectare crește de la o zi la alta in majoritatea statelor europene, astfel ca liderii eurpeni impun noi restricții in mod continuu. Regatul Unit, Spania, Franța sau Germania se confrunta cu o creștere considerabila a cazurilor de COVID-19.

- Austria a intrat in al doilea val de infectari cu noul coronavirus, dupa ce de vineri pana sambata au fost raportate aproape 870 de cazuri noi de infectare, dintre care peste jumatate in capitala Viena. Wall-Street.ro a stat de vorba prim. dr. Walter...

- Deocamdata, aceste rezultate nu dovedesc ca vaccinul rusesc asigura o protectie eficienta impotriva infectarii cu COVID-19, ceea ce va trebui demonstrat prin studii mai ample, sustin expertii in medicina, citati de agentiile AFP si Reuters. Pe 11 august, cercetatorii rusi au anuntat ca vaccinul…

- Un studiu aparut in revista medicala The Lancet arata ca Sputnik - V, vaccinul dezvoltat de Rusia, a declansat o reactie imunitara in randul tuturor voluntarilor care au participat la studii clinice in faze incipiente, anunța Agerpres.Aceste rezultate nu dovedesc deocamdata ca vaccinul rusesc asigura…

- Aproximativ trei sferturi dintre persoanele chestionate din intreaga lume spun ca ar fi dispuse sa se vaccineze impotriva coronavirusului, potrivit sondajului realizat de Ipsos pentru Forumul Economic Mondial, transmite CNN.Rusii sunt cei mai reticenti cand vine vorba de vaccinarea impotriva noului…

- Pe retelele de socializare circula informatii false despre kit-ul COVID-19 de care ai nevoie acasa. Expertii spun ca e mai indicat sa stai departe de postarile medicale din mediul online. Acestea pot fi eronate deoarece vin din partea unor oameni fara pregatire medicala.