Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie numai la secția de votare la care este arondata strada sau localitatea unde iși au domiciliul sau reședința. Secțiile de vot se deschid pentru alegatori la ora 7:00 și se inchid la ora 21:00.Cum afli de ce secție de votare aparțiiPentru a afla…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe pagina sa de internet, in secțiunea dedicata alegerilor parlamentare 2020 , o rubrica de „Intrebari frecvente” referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetațenii romani cu domiciliul in strainatate la alegerile parlamentare din decembrie. Potrivit…

- Secțiile de votare, nr. 1/307, orașul Baku, Republica Azerbaidjan și cea cu nr. 1/342 din orașul Strasbourg, Republica Franceza, vor avea un program redus in ziua de duminica, in cadrul turului doi al scrutinului prezidențiale. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi de CEC.

- Cu toții avem un coleg, un prieten sau o ruda plecata in strainatate. Consider ca romanii de pretutindeni merita toata aprecierea noastra. Guvernul liberal a dat dovada de respect fața de romanii din Diaspora, in opoziție cu PSD, care i-a umilit, incercand sa le blocheze accesul la vot sau batjocorindu-le…

- Potrivit art.1 din Decizia nr 35/2020 a Biroului Electoral Central, alegatorul care deține un act de identitate din cele prevazute mai jos, al carui termen de valabilitate a expirat in perioada 1 martie – 6 decembrie 2020, iși poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților…

- Alegerile locale 2020 au loc astazi, 27 septembrie. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00. Pentru a afla unde trebuie sa voteze, alegatorii pot cauta sectia de votare dupa nume si CNP pe site-ul Registrului Electoral, unde vor gasi si o harta a zonei cu sectia de votare. UPDATE ora 17:00. MAI…

- "Am votat pentru prosperitatea comunitatii noastre, pentru dezvoltare, pentru locuri de munca bine platite, dar in primul rand am votat cu gandul de a nu lasa pe nimeni in urma. Fac apel la toti locuitorii sectorului 4 sa vina azi sa voteze pentru ca este extrem de important sa marcam ce dorim sa…

- Romanii cu drept de vot, aproximativ 19 milioane de cetațeni, sunt așteptați in aceasta ultima zi a acestei saptamani la urne, pentru a-și exprima opțiunile de vot la alegerile locale 2020. Mai exact, pentru a-și alege primarii, dar și președinții de consilii județene și locale, pentru urmatorii patru…