AEP preia, în 2021, preşedinţia Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa Autoritatea Electorala Permanenta va prelua, in acest an, presedintia Asociatiei Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO), pentru un mandat de un an. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, AEP a detinut presedintia ACEEEO in perioadele 2007 - 2008 si 2013 - 2014, a facut parte din forul de conducere executiv in perioada 2013 - 2016 si a redevenit membru in Comitetul Executiv al asociatiei, pentru un mandat de trei ani, in data de 24 septembrie 2019. Presedintia ACEEEO va fi preluata de seful AEP in cadrul celei de a 30-a Conferinte anuale a asociatiei, care va fi gazduita de Romania,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

