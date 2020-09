AEP: Peste 3.000 de români din diaspora s-au înscris pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare Pana luni, 7.09 a.c., ora 13:00, s-au inscris 3.032 de romani din strainatate pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare din 6 decembrie, anunța Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Pentru votul la secția de votare s-au inscris 1.059 de cetațeni romani din diaspora. AEP transmite ca potrivit legislației in vigoare „inregistrarea ca alegator prin corespondenta sau la o sectie de votare a demarat la data de 1 aprilie 2020 si se va incheia odata cu expirarea a 15 zile de la data inceperii perioadei electorale, adica in data de 21 septembrie 2020”. Presedintele instituției, Constantin-Florin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

