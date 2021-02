Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta, vineri, ca, pana la data de 24 februarie 2021, C.N. Posta Romana S.A. a receptionat 8.249 plicuri privind votul prin corespondenta, livrate dupa expirarea termenului legal, respectiv data de 3 decembrie 2020, ora 23:59.

- Posta Romana a predat catre Autoritatea Electorala Permanenta un numar total de 18.421 plicuri electorale, documente care au ajuns in Romania pana joi, 3 decembrie, ora 23:59, data limita de primire a voturilor prin corespondenta, precizeaza operatorul postal national printr-un comunicat remis sambata…

- Numeroși romani din strainatate s-au plans, in ultimele ore, de probleme legate de votul prin corespondența pentru alegerile parlamentare.Aceștia susțin ca plicurile lor nu au ajuns la București. Este vorba de un numar de aproximativ 14.000 de voturi.Președintele Autoritații Electorale Permanente, Florin…

- Balbele de la votul prin corespondenta din diaspora arata inca o data, daca mai era nevoie, de ce este necesara o majoritate noua si reformista in viitorul Parlament, afirma copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos. "Politizarea unor institutii precum Posta Romana a dus la pierderea profesionalismului…

- Biroul Electoral Central a solicitat in sedinta de sambata Companiei Nationale Posta Romana SA mai multe informatii referitoare la votul exprimat prin corespondenta la alegerile parlamentare de catre romanii aflati in diaspora. Potrivit cifrelor oficiale, in jur de 39.

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, pana joi, la ora 14,30, a fost inregistrata primirea a 14.572 de plicuri exterioare care contin buletinele de vot ale alegatorilor romani din strainatate. AEP precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca, din numarul total de plicuri primite, 3.948…

- Un numar de 39.244 de romani din diaspora au optat pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Ultimul termen pana la care plicurile cu voturile romanilor din strainatate...