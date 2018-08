Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 6 august, s-au tras la sorti duelurile din play-off-ul Ligii Europa. Echipele romanesti FCSB, CFR Cluj si CSU Craiova si-au aflat azi posibilele adversare pentru accederea in faza grupelor.Daca va elimina formatia armeana Alaskert Erevan in turul al treilea preliminar al Ligii Europa,…

- RB Leipzig urmeaza sa o intalneasca joi, 9 august, pe Craiova, in prima manșa a turului III preliminar al Ligii Europa. Nemții sunt considerați mari favoriți, dar antrenorul Ralf Rangnick este nemulțumit de nivelul de pregatire al jucatorilor pe care ii are la dispoziție. Ralf Rangnick este ingrijorat…

- Sortii au decis posibilele adversare ale echipelor romanesti prezente in preliminariile competitiilor europene. Astfel, daca va invinge in turul al doilea preliminar al Champions League campioana Suediei, Malmo FF, CFR Cluj va juca in turul al treilea fie cu formatia bulgara Ludogoret Razgrad fie cu…

- CSU Craiova va evolua cu invingatoarea din dubla mansa dintre RB Leipzig (Germania) si Hacken (Suedia), in turul al treilea preliminar al Ligii Europa.Partida tur va avea loc, la 9 august, in deplasare, iar returul la 16 august, la Craiova, informeaza news.ro. RB Leipzig va evolua,…

- Astazi, de la 13:45 si 15:00, UEFA organizeaza tragerea la sorti pentru turul 3 preliminar al Europa League, iar in urne se vor afla cele trei echipe din Liga 1 calificate in a doua competitie europeana: U Craiova, FCSB si Viitorul, dar si campioana CFR Cluj. Tragerile sunt in direct pe TV Telekom Sport…

- Faza serii a oferit-o antrenorul echipei sarbe Radnicki Nis, care a fost eliminat la chiar primul meci pe banca tehnica a acestei formatii. In minutul 87, in timp ce echipa sa conducea cu 4-0 in meciul cu maltezii de la Gzira. In timp ce oaspetii se grabeau sa arunce de la margine, antrenorul sarb…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in editia viitoare a Ligii Campionilor, in turul al doilea preliminar al competitiei. FCSB, echipa clasata pe locul al doilea in Liga I, va evolua in turul al doilea preliminar al Ligii Europa. CSU Craiova, formatia de pe locul al treilea al Ligii…

- Traseul european din toamnE se "tie deja. Craiova, care a ca"tigat Cupa Romaniei , va intra in turul 3 preliminar din Liga Europa, dar va avea o misiune infernalE. Doar FCSB va fi cap de serie. Romania "tie care sunt cele patru echipe care o vor reprezenta in toamnE in cupele europene "i de pe ce pozi:ii…