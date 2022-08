Stiri pe aceeasi tema

- Veaceslav Valico, fost candidat la alegerile parlamentare din iulie 2021, suținut de fugarul Veaceslav Platon, susține ca urmeaza sa fie audiat la poliție marți, 2 august, in cadrul procesului penal privind organizarea concertului din PMAN, la care urmau sa cante artiștii ruși Filip Kirkorov și Morgenshtern…

- Ședința unde magistrații Curții de Apel Chișinau trebuiau sa examineze recursul prin care avocații au cerut anularea masurii de arest preventiv, in Penitenciarul nr. 13, pentru deputata Marina Tauber a fost amanata din motiv ca insași invinuita nu a fost escortata in instanța, transmite Știri.md . Astfel,…

- Mai mulți susținatori ai Partidului Șor s-au adunat in fața sediului Curții de Apel Chișinau pentru a o susține pe deputata Marina Tauber. Magistrații urmeaza sa examineze recursul depus de avocații deputatei Marina Tauber privind anularea masurii de arest preventiv.

- Procuratura Anticorupție, informeaza ca, astazi 20 iulie 2022, magistrații Curții de Apel Chișinau au admis recursul formulat de aparatorii fostei deputate Violeta Ivanov, vizata intr-o cauza penala de imbogațire ilicita.

- Crucifixul instalat in incinta Ministerului Afacerilor Interne, la decizia lui Andrei Nastase, pe vremea cand era la șefia instituției, in 2019, nu poate fi reinstalat. Curtea Suprema de Justiție a decis, ieri, respingerea recursului depus de Nastase, menținand incheierea Curții de Apel Chișinau. „Iarta-i,…

- Fostul șef al statului Igor Dodon ramane in arest la domiciliu. Decizia a fost luata de catre magistrații Curții de Apel Chișinau, care au respins recursul avocaților, care au cerut eliberarea lui Dodon.

- Curtea de Apel Chișinau a examinat astazi, 29 iunie 2022, recursul inaintat de ex-președintele Republicii Moldova impotriva deciziei Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana privind prelungirea masurii preventive sub forma de arest la domiciliu pe un termen de 30 zile, aplicat in privința acestuia. Așadar,…

- Cumnatul lui Igor Dodon ramane dupa gratii. In rezultatul examinarii recursului asupra aplicarii arestului preventiv in privința acestuia, magistrații Curții de Apel Chișinau au respins solicitarea parții apararii și au menținut decizia primei instanțe de plasare in arest preventiv pe un termen de 30…