Adunarea Generală a ONU a condamnat „anexările ilegale” de teritorii ucrainene de către Rusia Adunarea Generala a ONU a condamnat joi cu o larga majoritate „anexarile ilegale” de teritorii ucrainene de catre Rusia, dupa ce Moscova a facut uz de dreptul sau de veto privind un text similar prezentat in Consiliul de Securitate, noteaza AFP. Adunarea Generala a celor 193 de state membre reunite in regim de urgenta de luni a adoptat aceasta rezolutie cu 143 de voturi pentru, fata de cinci tari contra si 35 care s-au abtinut, printre care China, India, Pakistan si Africa de Sud, in pofida eforturilor diplomatice ale Statelor Unite. SUA nu va recunoaște niciodata o anexare a regiunilor din Ucraina… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

