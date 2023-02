Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea generala a Asociației APA Alba a RESPINS majorarea prețului la serviciile de alimentare cu apa și canalizare Adunarea generala a Asociației APA Alba a RESPINS majorarea prețului la serviciile de alimentare cu apa și canalizare Adunarea generala a Asociației APA Alba al carei președinte este…

- Dorin Nistor: „Ma opun majorarii prețului la apa și canalizare la Sebeș” Dorin Nistor: „Ma opun majorarii prețului la apa și canalizare la Sebeș” Propunerea pe care am facut-o și am susținut-o, atat in Consiliul Local al Municipiului Sebeș, cat și in ședințele Asociației Intercomunitare de Dezvoltare…

- Daniel Zdranc critica bugetul Municipiului Alba Iulia pentru anul 2023: „Este o estimare bombastica a veniturilor fara nici o baza reala” Daniel Zdranc critica bugetul Municipiului Alba Iulia pentru anul 2023: „Este o estimare bombastica a veniturilor fara nici o baza reala” Daniel Zdranc, vicepreședinte…

- Aquabis: Incepand cu data de 01 ianuarie 2023, se va modifica prețul pentru apa potabila produsa, transportata și distribuita și tariful pentru serviciile de canalizare și epurare, valabile pentru intreaga arie de operare. Aquabis transmite intr-un comunicat ca tarifele au fost ajustate in conformitate…

- Un metru cub de apa potabila va fi cu 33 la suta mai scump anul viitor, in vreme ce serviciile de canalizare vor costa cu 45 la suta mai mult decat in 2022. ApaVital a anuntat tarifele pe care le va aplica serviciilor sale in anul urmator. Societatea de apa arata spre previzionarile facute odata cu…

- ”Pentru a gestiona criza energetica si pentru a promova securitatea aprovizionarii, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si Oficiul Ungar pentru Energie si Utilitati Publice (MEKH) au semnat un acord de cooperare. Avand in vedere criza energetica, nevoia de securitate a…

- COMUNICAT DE PRESA Compania de Apa Targoviște Dambovița SA anunța ca, incepand cu data de 01.01.2023, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apa și canalizare se vor majora in conformitate cu strategia de tarifare aprobata prin Hotararea nr.380/18.11.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara…

- Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice a stabilit un nou plan de masuri pentru funcționarea Urban SA. Nota de control a instituției care reglementeaza funcționarea serviciilor de apa la nivel național a fost facuta publica in cadrul ședinței Adunarii…