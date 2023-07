ADS pune la bătaie 4.000 ha de teren în Dolj și Constanța pentru producția de energie verde Agenția Domeniilor Statului (ADS) vrea sa dezvolte doua proiecte de producție de energie verde in Dolj și Constanța, avand disponibile in acest sens suprafețe de peste 4.000 ha. Concret, este vorba de un parc fotovoltaic in Oltenia, in zona Piscul Sadova – Dabuleni și un altul eolian in județul Constanța, la Grindul Chituc. Parc fotovoltaic la Dabuleni In Oltenia, este vizata realizarea unui parc fotovoltaic, cu o capacitate instalata de 1.500 MW. Producția anuala estimata este de aproximativ 2.160 GWh și presupune o reducere a amprentei de carbon de 650.000 tone/an, se arata intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

