- Priyanka Chopra Jonas și Nick Jonas sunt in al noulea cer de bucurie de cand in viața lor a aparut Malti Marie. Fiica lor a implinit un an luna trecuta, iar parinții au decis ca a venit vremea sa-i arate chipul.

- Andreea Popescu radiaza de fericire in aceasta perioada, asta pentru ca urmeaza sa devina mamica pentru a treia oara. Andreea Popescu a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu chipul bebelușului de la ecografie și a transmis un mesaj emoționant. Vedeta va aduce pe lume un baiețel pe nume Alexis.

- Corina și Traian de la MPFM radiaza de fericire, asta pentru ca fosta concurenta a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Cei doi mai au impreuna o fetița superba, iar acum au devenit parinți pentru a doua oara și sunt mai bucuroși ca niciodata.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Simionescu a vorbit despre cum decurge sarcina și despre cum se simte in cele trei luni pe care le are in momentul de fața. De asemenea, fiica lui Adrian Minune a explicat și motivul pentru care tatal ei iși dorește ca ea sa aduca pe lume o fetița. Iata…

- Karmen Simionescu și sarbatorit ziua de naștere in avans, la doar o zi dupa aniversarea surorii ei mai mici, Adriana Simionescu. Fiica lui Adrian Minune a ales sa petreaca alaturi de soț, familie și prieteni intr-un club de fițe, cu șampanie scumpa și artificii.

- Adriana Simionescu va deveni mama pentru prima data in curand, iar seara trecuta și-a sarbatorit ziua de naștere. Fiica cea mica a lui Adrian Minune a implinit 20 de ani, iar familia a surprins-o cum se cuvine la miezul nopții. Sora ei, Karmen, a facut public momentul.