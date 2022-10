CARANSEBEȘ – Marea speranța a judoului caransebeșean a confirmat forma excelenta in care se afla și a cucerit medalia de aur la Campionatul Național Ne Waza pentru copii 2 U13, de la Drobeta Turnu Severin, competiție la care au participat peste 300 de sportivi din toata țara! Adriana Litu caștigase in urma cu cateva zile medalia de aur și la Turneul Internațional de Judo – Cupa Temerarul de la Sibiu, iar la Severin nu a avut adversara la categoria +52 kg. Adriana e pregatita la clubul Energetica din Caransebeș de antrenorul Ion Radu. JCS-R.M. The post Adriana Litu aduce titlul național la Caransebeș…