- Dupa un sejur pe litoralul romanesc, șeful Federației Romane de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean, trage concluziile. S-a imbolnavit și el, și soția, și copiii, a cheltuit ”mai mult decat in Dubai sau Miami” și a petrecut 13 ore in trafic. Iata ce a postat pe Facebook Gabriel Toncean: Toxinfecție…

- Iata textul postat de Președintele Federației Romane de Culturism:"Toxinfecție alimentara, 13 ore in trafic, prețuri mai mari ca in Dubai și multa galagie. Asta a fost experiența noastra pe litoralul romanesc.Am calatorit mult, dar nicaieri, nici macar in Dubai, Miami sau Nisa nu am gasit prețuri la…

- Este varf de sezon la mare, iar stațiunile de pe litoral sunt pline de turiști. Este și perioada cu prețurile cele mai mari, chiar și cu 30 la suta. Mamaia conduce in topul tarifelor. In ciuda prețurilor mari plajele sunt pline. Sunt 150.000 de turiști in stațiunile estivale, dar reprezentanții din…

- Potrivit unei informari publicate, astazi, pe site-ul MAE, autoritațile romane ii sfatuiesc pe cei care doresc sa calatoreasca in zona care urmeaza a fi afectata de uraganul Elsa sa amane calatoria planificata. Cetațenii romani aflați in zonele ce urmeaza a fi afectate de acest fenomen meteorologic…

- Criza provocata de pandemie se reflecta in preturile pe care agentii economici le practica pe litoral. Terasele si restaurantele incearca sa-si recuperze acum banii pe care i-au pierdut in lockdown. Asa se face ca, pentru o omleta si o salata, ajungi sa platesti o mica avere, la Mamaia. Un turist si-a…

- Vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu ii reproșeaza președintelui lipsa de implicare și absenteismul din aceste momente dificile cand mare parte din țara se confrunta cu inundații. Adriana Bahmuțeanu, care a cochetat cu politica, candidand la alegerile locale de anul trecut, susține ca ceea ce face…

- Andreea Balan tocmai ce a venit din vacanța din Turcia și Dubai, dar vedeta se pregatește sa plece catre o alta destinație. Chiar ea a facut anunțul pe Instagram, asta in timp ce fetițele o ajutau.