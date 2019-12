Ceremonia va avea loc la ora 13,00, la Palatul Cotroceni. In cursul dupa-amiezii, diplomatul american va avea, de la ora 16,00, o intrevedere cu premierul Ludovic Orban, la Palatul Victoria.



Sambata, noul ambasador american acreditat in tara noastra a fost primit de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, context in care acesta din urma a reamintit obiectivul, de mare importanta pentru cetatenii romani, al accederii tarii noastre in Programul Visa Waiver.



Adrian Zuckerman a fost confirmat in functie de Senatul american pe 20 noiembrie. El il inlocuieste la Bucuresti…