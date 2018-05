Senatorul USR Adrian Wiener a depus recent doua proiecte legislative care au starnit interesul opiniei publice - unul prevede accizarea sucurilor cu conținut ridicat de zahar, iar celalalt, mai controversat, inscripționarea ambalajelor medicamentelor homeopate cu mesajul "Acest produs nu are efecte asupra sanatații". Intr-un interviu pentru HotNews.ro, senatorul din Arad, medic primar, a vorbit despre ce a stat la baza acestor proiecte și ce șanse are fiecare dintre ele sa treaca, avand in vedere presiunile din zonele vizate. Daca taxarea in benzi fiscale a sucurilor este semnat de parlamentari…