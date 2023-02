Adrian Veștea: Încă 3 proiecte PNRR aprobate pentru judeţul Braşov Adrian Veștea , presedintele Consiliului Judetean Brasov, a anunțat ca județul nostru a obținut aprobare pentru inca trei proiecte, dintr-un total de opt proiecte depuse anul trecut, pe Componenta 5 – Valul Renovarii din cadrul PNRR . Este vorba despre eficientizarea energetica a unui imobil al DGASPC din Codlea, dar si modernizarea și recompartimentarea cladirii fostei cantine PCR din Brașov. “In perioada urmatoare vom semna contractele de finantare pentru inca doua proiecte, dintr-un total de opt, pe care le-am depus anul trecut pe Componenta 5 – Valul Renovarii din PNRR. Este vorba despre reabilitarea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

