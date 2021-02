Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii populare. Marele taragotist Luca Novac s-a stins din viața. Acesta a decedat luni, conform presei din Banat. Luca Novac s-a nascut in anul 1941, in satul Var din comuna Obreja, județul Caraș-Severin. A fost recompensat de președintele Romaniei, Ion Iliescu, in decembrie…

- Este doliu uriaș pe scena politica din Romania, dupa ce Elena Popa, subprefectul de Timiș, s-a stins din viața. Potrivit presei locale, femeia era infectata cu coronavirus. Astfel, COVID-19 a aratat ca nu ține cont de nimeni și de nimic. Moartea ei a șocat intreaga comunitate, fiind indragita de toți…

- S-a stins din viața jurnalista Lidia Bobana, in varsta de 73 de ani. Ea a lucrat timp de 34 de ani la Radioul National.Lidia Bobana s-a nascut in satul Untesti, pe 16 martie 1947, fiind fiica scriitorului Vasile Vasilache.

- Este zi de doliu in presa romaneasca! Jurnalista Iuliana Roibu s-a stins din viața la 41 de ani! Mesajul postat pe rețelele de socializare! Tanara deținea un masterat in Jurnalism și Comunicare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.

- Cristian Tudor a jucat la Gloria Bistrita si la echipe din strainatate.Fostul fotbalist roman Cristian Dorin Tudor a trait numai 30 de ani, murind, in urma unei boli incurabile, pe 23 decembrie 2012.Jucatorul s a nascut la Bistrita, pe 23 august 1982, si se anunta un atacant in stilul lui Viorel Moldovan,…

- Comisarul sef de politie Catalina Popa, s a stins astazi la doar 40 de ani. Aceasta a fost rapusa de o boala nemiloasa."Inspectoratul de Politie Judetean Constanta deplange stingerea fulgeratoare din viata a colegei noastre, comisar sef de politie Catalina Popa, care, astazi, din nefericire, a pierdut…

- Augustin Viziru, caștigatorul Ferma 2020, a vorbit pentruprima oara despre pierderea tatalui sau, din 2013. Actorul a recunoscut ca s-aschimbat total și a devenit mult mai responsabil.„Cand am aflat vestea ca tatal meu nu mai este, ceva s-aschimbat in mine. Și perioada de dinainte sa se duca a fost…

- Diego Armando Maradona a murit la varsta de 60 de ani.Fotbalul mondial este in doliu, dupa ce, astazi, marele Diego Armando Maradona, unul dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalul dupa unii, chiar cel mai mare , s a stins din viata, la varsta de 60 de ani.Gica Hagi, cel mai important fotbalist…