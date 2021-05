Stiri pe aceeasi tema

- ​AC Milan îl va aduce în vara, liber de contract, pe portarul Antonio Mirante de la AS Roma, în vârsta de 37 de ani, care va deveni goalkeeper-ul de rezerva al echipei.În aceste conditii, unul dintre Gianluigi Donnarruma, titularul incontestabil al formatiei în…

- Seism in lumea fotbalului european: 12 mari cluburi au oficializat astazi lansarea Super Ligii! Este vorba despre o competitie privata, care va face concurenta actualei Ligi a Campionilor. Este o declaratie de razboi careia UEFA a promis ca ii va da replica, excluzand echipele disidente si pe jucatorii…

- UEFA pregatește masuri radicale, dupa ce Super Liga Europei a fost anunțata oficial de cele 12 cluburi fondatoare. Edițiile actuale din Liga Campionilor și Europa League risca sa fie „inghețate”. Juventus, AC Milan, Manchester United, Liverpool, Real Madrid și Barcelona s-au pus de acord pentru inființarea…

- Arsenal și Manchester United lupta pentru trofeul Europa League, iar Chelsea este singura reprezentanta din Anglia care a ramas in cursa pentru caștigarea Champions League. In grupele Champions League se califica direct primele patru formații din Premier League, dar in acest sezon putem avea parte de…

- Azi, de la 22:00, se joaca manșa secunda din sferturile de finala din UEFA Europa League. In trei dintre cele patru confruntari calificarea a ramas inca deschisa dupa rezultatele din tur! Slavia Praga - Arsenal incepe de la 1-1, Roma - Ajax de la 2-1, Villarreal - Dinamo Zagreb de la 1-0, in timp ce…

- Mijlocasul italian Marco Verratti, de la Paris Saint Germain, va rata prima mansa a duelului cu Bayern Munchen, programata marti in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, din cauza unui test pozitiv la noul coronavirus, transmite Reuters PSG a precizat pe Twitter ca jucatorul italian a intrat in…

- PSG - Lille se joaca azi, de la 18:00, intr-o partida din cadrul etapei a 31-a din Ligue 1 care ar putea avea un efect important asupra luptei la titlu. Cele doua formații sunt in fruntea ierarhiei din Franța, la egalitate de puncte, cu opt etape inainte de final. Lille a terminat in genunchi ultimele…