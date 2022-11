Stiri pe aceeasi tema

- In ediția de pe 8 noiembrie 2022 de „Chefi la cuțite”, inca un concurent a fost eliminat. Echipa lui Florin Dumitrescu a ramas cu 5 membri, dupa ce artistul NOSFE a obținut cel mai mic punctaj. Mai multe ediții de la „Chefi la cuțite” vor fi dedicate in memoria lui Nosfe, artistul care s-a stins din…

- Carmen Cojocar a fost eliminata de la „Chefi la cuțite” sezonul 10, ediția de marți, 1 noiembrie. De data aceasta, banda a trimis toate cele trei echipe la duel, insa cu o mica excepție. Chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu au fost la egalitate cu farfuriile de la battle, motiv pentru care au…

- Aseara, in ediția 23 a emisiunii „Chefi la cuțite” sezonul 10, un concurent din echipa lui Catalin Scarlatescu a fost eliminat. Catalin Boroiaca a fost trimis acasa, preparatul pregatit de el la duel a primit cel mai mic punctaj din partea juraților. Echipele conduse de Florin Dumitrescu și Catalin…

- Silviu Gheorghe Trufaș, concurent la „Chefi la cuțite”, i-a șocat pe cei trei jurați cand le-a dezvaluit ca el gatește cu produse expirate. Gina Pistol a revenit in show-ul culinar de la Antena 1. Ediția „Chefi la cuțite” care se difuzeaza in aceasta seara, la Antena 1, de la 20:30, o readuce pe Gina…

- Catalin Scarlatescu a oferit, in ediția de astazi, un alt cuțit de aur. Concurentul care l-a convins pe jurat ca este cel norocos a fost Adrian Stroe. Acesta a venit in emisiunea Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul culinar in fața juraților, fara sa știe ce surpriza il așteapta.

- Ediția 8 Chefi la cuțite aduce in seara aceasta, la Antena 1, de la 20:30, farfurii apetisante, dar și multe momente distractive. Una dintre surprizele de care au parte Chefii este apariția micuței Catinca Petre, fiica lui Mihai Petre, care le pregatește un delicios desert lui Sorin Bontea, Florin Dumitrescu…

- In ediția difuzata pe 13 septembrie 2022 de Chefi la cuțite, Chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea s-au luptat pentru a șasea amuleta a sezonului 10, iar ințepaturile și micile rautați nu au lipsit nici de data aceasta.