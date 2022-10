Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea recunoaște ca nu este deloc ușor sa aiba grija de șase copii, insa are ajutor in casa. Soția lui Adrian Sina are bona menajera, insa gatește zilnic.Anca Serea nu s-a plans niciodata de treburile pe care le are și iși face mereu timp pentru cei șase copii. David, fiul cel mare al vedetei,…

- Anca Serea a oferit raspunsuri la cele mai mari curiozitați ale fanilor ei. Astfel, prezentatoarea TV a dezvaluit ca nu are mulți angajați care s-o ajute cu treburile casnice sau cu cei șase copii, ea fiind implicata cat se poate de mult in fiecare etapa.

- Anca Serea și-a dat demisia de la Prima TV, iar acum este libera de contract. Soția lui Adrian Sina va participa la „iUmor”, iar fiica ei cea mare a incurajat-o sa vina in emisiunea de la Antena 1. Costel Bojog, cel de-al patrulea jurat-surpriza al celei mai noi editii iUmor, nu va scapa de bine-cunoscutul…

- Anca Serea a izbucnit in lacrimi pe Instagram, dupa ce recent fiul ei, Moise, a avut probleme de sanatate. Soția lui Adi Sina a cedat și a simțit nevoia sa se elibereze.Moise, fiul Ancai Serea și al lui Adrian Sina, a fost diagnosticat cu gastroenterita, astfel ca vedeta a fost nevoita sa-l țina tot…

- Nu degeaba se spune despre Anca Serea ca este o mamica eroina! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe vedeta in timp ce petrecea timp prețios, alaturi de trei dintre copiii ei, intr-un centru comercial din Capitala. Soția lui Adrian Sina a demonstrat,…

- Anca Serea a plecat in vacanța la Viena doar cu cei 5 copii ai sai. Vedeta nu a fost insoțita de soț și a fost nevoita sa se descurce de una singura cu micuții. Aceasta a povestit cum a decurs vacanța lor in afara țarii, dar și care a fost motivul pentru care artistul a lipsit de langa familie.

- Adrian Sina a hotarat sa-și duca familia in locurile in care a copilarit, iar experiența a fost plina de nostalgie pentru cantareț. Soția lui, Anca Serea, i-a ținut pe fani la curent cu ce se intampla inca de la plecare, iarartistul a dezvaluit ca este foarte legat de zona in care a crescut.

- Invitata la Poliția Modei pentru a comenta ținutele vedetelor, Anca Serea nu s-a abținut și criticat alegerile vestimentare ale Mariei Constantin. Soția lui Adrian Sina nu a fost deloc incantata de ținuta in care s-a prezentat cantareața la un eveniment monden, catalogand-o drept „deplasata”.