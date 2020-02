Ministrul demis al Agriculturii, Adrian Oros, a afirmat joi ca nu a primit ''nicio semnalare'' oficiala din partea fermierilor sau de la Directiile Agricole Judetene in ceea ce priveste compromiterea culturilor agricole din cauza fenomenelor meteorologice atipice din acest an, adaugand insa ca isi doreste ca zapada sa ramana "cat mai mult si in strat cat mai gros pe culturile fermierilor". "Din ce spun fermierii, culturile agricole in unele zone ale tarii arata bine, iar in alte zone nu arata foarte bine. Speranta noastra este ca zapada, care a inceput de ieri, sa vina si in urmatoarele…