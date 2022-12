Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Drula, presedintele USR critica votul Austriei prin care Romania nu a fost primita in spatiul Schengen, mentionand ca pozitia guvernului de la Viena "va ramane in istorie ca un act de discriminare".

Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea, ministru al Familiei, a comentat joi blocarea aderarii Romaniei la spațiul Schengen prin votul contra al Austriei acordat in ședința Consiliului JAI.

Miniștrii statelor membre Schengen fac joi, in ședința Consiliului JAI in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, front comun pentru Romania, dupa ce Austria a propus amanarea extinderii spațiului Schengen, au declarat surse participante la ședința pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

- Un scenariu posibil este ca Romania si Bulgaria sa intre in spatiul Schengen impreuna in a doua parte a anului viitor, atunci cand Spania va detine presedintia Consiliului UE, ceea ce ar insemna ca votul sa aiba loc acum, dar cele doua tari sa fie supuse unor demersuri suplimentare pentru securizarea…

Sociologul Sebastian Lazaroiu, fost consilier prezidențial, se arata revoltat de atitudinea Austriei pe tema Schengen. Viena refuza sa accepte Romania in clubul select al Europei, motiv pentru care Lazaroiu a explicat de ce Austria este o „enclava ruseasca in inima Europei".

Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, afirma ca in acest moment „are sens" includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si admiterea Romaniei si Bulgariei, conform News.ro.

Obiectie. Un "veto" impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen pune in pericol buna reputatie a Austriei in Europa de Est.

Președintele Klaus Iohannis a respins miercuri, in Letonia, acuzațiile cancelarului austriac care explica posibila opoziție a țarii sale pentru aderarea Romaniei la Schengen prin prisma faptului ca 75.000 de migranți ar fi traversat ilegal Romania, Bulgaria și Ungaria.