Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a anuntat ca lista cu cei care vor participa activ la dezbaterea cu presedintele Klaus Iohannis va fi finalizata in cursul zilei de luni, iar pe ea se afla analisti politici, jurnalisti, politologi, care reprezinta ''toate curentele de opinie din societate''.…

- Fostul ministru de Finațe Eugen Teodorovici il someaza public pe succesorul sau Florin Cițu sa lamureasca situația caselor deținute de președintele Romaniei, Klaus Iohannis.Citește și: Florin Iordache, ieșire INCENDIARA, dupa scandalul Dancila - Manda: Nu ne e RUȘINE cu Viorica Dancila. Va…

- Presedintele Iohanis a anuntat pe pagina sa de facebook motivul pentru care nu doreste sa aiba o dezbatere publica cu Viorica Dancila „Dragi romani, Impreuna am reușit sa ținem piept PSD,...

- Fostul premier și lider PSD, Adrian Nastase, critica discursul președintelui Klaus Iohannis și mai ales formula ”dragii mei”. Nastase arata ca din moment ce Klaus Iohannis nu a reușit sa faca ”Romania normala” in 5 ani de mandat nimic nu garanteaza ca va reuși in urmatorul mandat.Citește și: SONDAJ…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit duminica faptul ca a urmarit raidul in care a fost ucis liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, in timp ce operatiunea era in desfasurare ”ca si cum te uitai la un film”, relateaza The Associated Press.

- Ministrul demis al Muncii, social-democratul Marius Budai, a cerut, vineri, "demisia din viata publica" a presedintelui Klaus Iohannis si a liderilor liberali, inclusiv a lui Ludovic Orban, pentru ca "si-au batut joc de români, mai ales de

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, declara ca Iranul nu va ceda presiunilor economice generate de sancțiunile impuse de Statele Unite, conform postului National Public Radio (NPR), potrivit Mediafax.Citește și: Adrian Nastase il da de gol pe Klaus Iohannis: ‘A sprijinit,…

- Singurul lucru pe care Klaus Iohannis l-a facut in mandatul sau a fost ca „a reusit o dezbinare a romanilor chiar mai accentuata decat cea realizata de Basescu“, a scris Adrian Nastase, intr-o postare pe blogul personal, in care vorbeste despre rezultatele PSD-ului in vremea in care el se afla la conducerea…