Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu si Laurentiu Reghecampf sunt foarte buni prieteni, dar intre ei au existat si momente tensionate. Cel mai intens astfel de caz a venit din cauza unui… iaurt. Se intampla in perioada in care cei doi se aflau la Dubai, unde Reghe o antreneaza pe Al Wahda, iar Mutu pregatea echipa secunda.…

- Selecționerul Under 21 se afla la al treilea mariaj și are, in total, patru copii. Noi am aflat ce fel de relație are Mutu cu copiii sai și cu cat contribuie la intreținerea acestora. Patru copii din trei casnicii! Poreclit “Briliantul”, Adrian Mutu se numara printre cei mai buni fotbaliști din toate…

- Nicușor Dan a fost ales noul Primar General al Capitalei, dar cați știu detalii mai puțin cunoscute din viața lui? Mai exact, un subiect mereu „fierbinte” cand vine vorba despre politicieni este cel al averii. Așadar, ce fel de sume are in conturi noul edil al Bucureștiului?

- Valentin Costache (22 de ani) a marcat din penalty in victoria Romaniei U21, scor 3-0, din Malta. Lovitura de pedeapsa din minutul 41 trebuia sa fie executata de Dennis Man. Rivalul lui Costache din Liga 1 a fost protagonistul unui gest superb, unul care arata unitatea din lotul condus de Adrian Mutu,…

- O noua sesizare la ANI din partea unui deputat socialist pe numele unui parlamentar din PAS pentru neconcordanțe in declarațiile de avere și interese. Nichita Țurcan scrie pe pagina sa de facebook ca in perioada 2017-2018, deputatul PAS a declarat un venit de peste 620 de mii de lei, bani inclusiv de…

- Deputata PAS Veronica Roșca ar fi ascuns mai multe venituri și proprietați pe care le deține. Potrivit socialistului Grigore Novac, aceasta nu a indicat in declarația de avere și interese un automobil, un apartament, proprietați instrainate, dar și faptul ca deține o companie, la care este și administrator.…

- Liliana Ciobanu este consilier superior la Agentia pentru Protectia Mediului ConstantaLiliana Ciobanu este consilier superior la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Constanta. A depus ultimele declaratii de avere si de interese la data de 18 mai 2020.Potrivit declaratiei de avere, nu are in…

- Adrian Mutu (41 de ani), in prezent selecționerul Romaniei U21, a fost pe lista lui Dinamo Kiev in 2000, cand „Briliantul” a ajuns in cele din urma la Inter. Informația a fost dezvaluita de Ioan Becali, fostul agent al jucatorului cu 35 de goluri reușite pentru naționala Romaniei. Adrian Mutu a fost…