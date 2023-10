Stiri pe aceeasi tema

- In momentul de fața, conform legilor in vigoare, nu orice club de fotbal poate accesa bani din fondurile publice. Dar Gica Popescu vrea ca legea sa se schimbe. Gazeta a lansat zilele trecute o dezbatere despre investițiile publice in sport. Experții, oamenii de sport și publicul, noi toți avem opinii…

- Din cele 19 formații care au activat in primul eșalon in ultimele doua stagiuni, 11 au primit "pomeni" din partea bugetului public. Campioana e Sepsi. Gazeta a lansat zilele trecute o dezbatere despre investițiile publice in sport. Experții, oamenii de sport și publicul, noi toți avem opinii diferite.…

- Gazeta lanseaza astazi o dezbatere despre investițiile publice din sport. Experții, oamenii de sport și publicul sunt, cu toții, divizați. Pentru o tabara, banii publici in sport inseamna un consum inutil. Pentru cealalta parte, investițiile de la buget sunt justificate pentru ca sportul e o componenta…

- Au fost tiparite tichetele de pensii cu ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, banii vor ajunge incepand cu prima jumatate a lunii octombrie, a anunțat Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, intr-un comunicat. Astfel, in prima jumatate a lunii octombrie va incepe livrarea pensiilor…

- Iancu Guda, economistul-realizator de emisiuni la Digi24, analizeaza noile masuri fiscale și e convins ca taxarea nu modernizeaza statul daca nu e insoțita de o reforma reala a sistemului public, un aparat supradimensionat și exagerat de bine platit. Romania are cu mult mai mulți bugetari decat are…

- Noua lege pregatita de Guvernul Romaniei, care va modifica mai multe taxe, va lovi puternic și in sportul romanesc. GSP a prezentat zilele trecute efectele pe care aceste schimbari de legislație le va produce, iar sporturile de echipa, mai ales cele din afara fobalului, in special handbalul, vor fi…

- „Este o problema pe care o sesizez de 5 – 6 ani”, spune antrenorul Gheorghe Tadici Proiectul de lege privind unele masuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung afecteaza si sportul din Romania, in special cluburile cu bugete colosale si sportivii cu…

- Poliția Locala și Direcția de Asistența Sociala continua acțiunile din cadrul campaniei impotriva cerșetoriei „Banii tai nu ii ajuta!”. Cinci polițiști locali și doi inspectori din cadrul Direcției de Asistența Sociala au legitimat, marți, 14 persoane și au aplicat 6 sancțiuni contravenționale in valoare…