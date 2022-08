FCU Craiova 1948 a pierdut derby-ul cu CS Universitatea Craiova, scor 1-2, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Patronul echipei FCU Craiova 1948 formației gazda, Adrian Mititelu, a pus infrangerea gruparii sale pe seama norocului pe care l-au avut adversarii. „Am jucat cu o echipa foarte puternica. Cred ca in cea mai mare parte a meciului am dominat. Se vede absența lui Bauza, e primul meci de sezonul asta fara el. Cred ca ne-au batut nemeritat. Asta este, in fotbal caștigi și daca ești mai slab. Ce sa mai zic de arbitraj, ca toate se intampla cu Mihai Rotaru. Daca arbitrul consulta…