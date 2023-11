IPJ Arad a suspendat activitatea firmei de pază Dey Real Security

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad anunță că a suspendat parțial activitatea firmei de pază Dey Real Security începând de vineri, 17 noiembrie. Acesta lucru... The post IPJ Arad a suspendat activitatea firmei de pază Dey Real Security appeared first on Special… [citeste mai departe]