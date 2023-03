Adrian Mazilu, cel mai bun tanar atacant din Superliga: Dau totul pentru Farul si vreau sa marchez cat mai multe goluri aici“

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul de pe litoral are cei mai multi jucatori, trei, in cel mai bun "11ldquo; al etapei a 28 a a Superligii. Adrian Mazilu, noua perla lansata de Farul Constanta in fotbalul mare, are o ascensiune de racheta. La numai 17 ani, atacantul marcheaza cu o usurinta incredibila la seniori si face faze extraordinare,…

- In 2023, echipa de pe litoral a jucat sapte meciuri, avand cinci victorii, un egal si o infrangere, golaveraj 10 6. Mars triumfal al Farului Constanta in Superliga, "marinariildquo; dominand sezonul regulat si incheind o noua etapa pe primul loc in clasament. Victorie fara gol primit, asa cum a fost…

- Seria excelenta in Superliga a Farului Constanta, echipa de pe prima pozitie in clasament, continua.In aceasta seara, "marinariildquo; au trecut si de Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, impunandu se cu 2 0 in meciul de pe teren propriu, contand pentru etapa a 28 a.Au marcat: Baluta 22 si Mazilu 45 4 . Farul…

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- In acest moment, cand mai sunt sase etape pana la finele sezonului regular al Superligii, clasamentul in zona de play off arata astfel: 1. Farul 51p, 2. CFR Cluj 50p, 3. Rapid 45p, 4. FCSB 44p, 5. Universitatea Craiova 41p, 6. Sepsi OSK 34p. Farul Constanta a trecut cu sase puncte doua victorii si un…

- In partida din etapa a 24 a din Superliga, castigata cu 2 1 pe teren propriu cu Universitatea Craiova, pentru Farul Constanta a debutat in primul esalon atacantul Ionut Cojocaru 19 ani , care l a inlocuit in minutul 62 pe Adrian Mazilu.Felicitari, Ionut Cojocaru, si mult succes in continuare , este…

- bull; Cu 19 goluri primite, si defensiva constanteana e la inaltime, pe primul loc in Superliga, la egalitate cu apararile formatiilor CFR Cluj si Rapid. Liderul Superligii, Farul Constanta, are, dupa 21 de etape, cel mai bun golaveraj din campionat, 23, si cele mai multe goluri marcate, 42, gratie…