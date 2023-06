Adrian Iencsi este invitatul lui Alberto Boțoghină la GSP Live. Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție marca GSP Live, unde il va avea ca invitat pe Adrian Iencsi. Romania a obținut aseara un egal nesperat la Lucerna, dupa un joc extrem de slab, elvețienii distrandu-se pe teren timp de 80 minute. Aceștia au intrat la cabine cu un avantaj de doua goluri dat de „dubla” lui Amdouni și au ratat mai multe șanse importante in partea secunda, in timp ce ai noștri pareau sa se mulțumeasca cu o infrangere la un scor onorabil. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a scos un egal nesperat in Elveția, scor 2-2, in cel mai greu duel al grupei preliminare pentru Euro 2024. Valentin Mihaila a marcat o „dubla” in minutele 90 și 92. și astfel a produs „minunea de la Lucerna“! Startul meciului a fost unul umilitor pentru naționala noastra! Nu doar ca am calcat…

- Romania a facut 2-2 la Lucerna, deși era ingropata in minutul 89. Dubla lui Mihaila nascuta din nimic poate transforma viitorul acestei naționale care a fost fricoasa, dar care n-a murit cand au vrut ziariștii Ce urmeaza este cronica scrisa de reporterul Gazetei și incheiata in minutul 85. Doar ca fotbalul…

- Romania a scos un egal nesperat in Elveția, scor 2-2, in cel mai greu duel al grupei preliminare pentru Euro 2024. Valentin Mihaila a marcat o „dubla” in minutele 90 și 92. și astfel a produs „minunea de la Lucerna“! Startul meciului a fost unul umilitor pentru naționala noastra! Nu doar ca am calcat…

- Romania disputa astazi cel mai greu meci din preliminariile EURO 2024, la Lucerna, impotriva Elveției, de la 21:45. Alberto Boțoghina și Narcis Drejan analizeaza la GSP Live, de la 09:01, duelul in care „tricolorii” sunt vazuți drept victime sigure. Corespondentul GSP.RO in Elveția, Costin Ștucan, ne…

- "Am avut probleme cu furtuna, am avut probleme cu avionul, au fost probleme. A fost si o intarziere, am facut sase ore de la momentul de cand am plecat din hotel din Kosovo pana cand am intrat in hotel in Elvetia. Important este ca nu s-a stricat in zbor. Daca suntem aici, inseamna ca suntem sanatosi…

- Lucerna, inima Elveției, orașul care va gazdui duelul dintre Elveția și Romania de luni seara. Deși in jur sunt munții Stansenhorn, Pilatus și Rigi, afara sunt 30 de grade, o canicula cum la București nu a fost in nicio zi din acest inceput de vara. ...

- Invitatul lui Alberto Boțoghina la matinalul realizat din studio-ul Gazetei Sporturilor, GSP Live, este fostul portar cu 193 meciuri la nivel de prima liga in Romania, Razvan Stanca. Acesta a evoluat pentru Sportul, echipa ce l-a format inca de la juniori, Farul, Dacia Mioveni, Pandurii Targu-Jiu, Universitatea…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție marca GSP Live, in aceasta seara, de la 21:15. Alberto Boțoghina și Adrian Iencsi vor prefața și analiza partida in cadrul GSP Live, emisiune ca va reveni la pauza și la finele infruntarii de pe Estadi Nacional. Tricolorii vor infrunta Andorra, in deplasare,…