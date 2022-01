Stiri pe aceeasi tema

- Președintele FRH și-a aratat fața pe care puțini i-o cunosc: a demonstrat ca arta culinara nu ii este deloc straina, a pregatit un aperitiv și a povestit detalii despre viața sa de familie. Șeful handbalului romanesc este, ocazional, și chef pentru familie și prieteni. Alexandru Dedu se lauda cu preparatele…

- Lumea muzicii din Romania sufera din nou o pierdere imensa. A murit un artist celebru pe care Florin Salam l-a iubit enorm. Despre cine este vorba? Celebrul artist s-a stins din viața dupa ce a facut atac cerebral. Doliu in lumea muzicii: un artist iubit de Florin Salam s-a stins din viața Muzica populara…

- Ion Țiriac, om de afaceri de succes și fost tenisman, a reușit sa acumuleze de-a lungul anilor o avere uriașa. Cu toate acestea, la 82 de ani, recunoaște ca are un singur regret, dupa ce a pus tenisul și afacerile pe primul loc. Ion Țiriac regreta un singur lucru Omul de afaceri a fost intrebat […]…

- Președintele PNL, Florin Cițu, le ureaza sarbatori fericite romanilor și un an nou mai bun. Fostul premier transmite acest mesaj, iar pe fundal ruleaza o melodie rock, nu o colinda. „A trecut și 2021. Am trecut impreuna. Multe provocari pe plan personal, multe in plan profesional... Dar acum…

- Atunci cand te-ai nascut inseamna ca la un nivel profund al existentei, ai ales viața. Daca ai ajuns pana aici și citești aceste randuri, inseamna ca ai ales viața. In fiecare dimineața cand te trezești alegi inconștient sa te trezești iar apoi, decizi in mod conștient sa nu iti iei viața. Pentru ca…

- Toate pachetele de masuri luate la nivelul Uniunii Europene, de la inceputul pandemiei și continuand cu cele menite sa sprijine și sa redreseze economiile statelor membre dupa aceasta perioada, trebuie acoperite de undeva. In mod normal, sa dai și sa susții e urmat de a pune la loc de unde iei. Bugetul…

- In ultimul timp, mai ales in contextul economic nesigur in care se afla intreaga planeta, auzim tot mai des pronunțate cuvintele „venituri pasive”. Specialiștii in finanțe personale din intreaga lume spun ca secretul imbogațirii sta in gasirea unor metode de a face bani in timp ce dormim și ca acest…