- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, intentioneaza sa schimbe modul de organizare si functionare din minister, dupa ce va finaliza analiza demarata la nivelul fiecarei structuri si agentii din subordine, potrivit Agerpres. In opinia sa, lucrurile "nu merg bine" la…

- Adrian Chesnoiu, ministrul numit al Agriculturii, spune ca iși dorește ca in mandatul sau legumicultorii sa nu se mai confrunte cu problemele de acum legate de vanzarea produselor, astfel incat nicio roșie sa nu ramana nerecoltata, iar varza sau castraveții sa nu mai ajunga la groapa de gunoi. Iar acest…

- Ministrul propus pentru Agricultura, Adrian Chesnoiu, a primit aviz pozitiv in Comisia de Agricultura, Silvicultura, Industrie alimentara și Servicii specifice. Adrian Chesnoiu a primit 23 de voturi pentru și 5 impotriva.

- Guvernul a aprobat miercuri o schema de ajutor de minimis în valoare de peste 53,2 milioane de lei (peste 10,7 milioane de euro) pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, a anunțat miercuri…

- Executivul a aprobat, miercuri, hotararea privind schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol”. Astfel, apicultorii vor primi un ajutor de minimis de 23,7 lei/familia de albine,…

- Deputații PSD BN Daniel Suciu și Bogdan Ivan Gruia au contribuit la o inițiativa legislativa pe care au și votat-o astazi. Aceasta vine in sprijinul tinerilor fermieri, scutindu-i de multa birocrație și cheltuieli inutile: „Ești fermier și ai vrut sa derulezi un proiect, poate pe fonduri europene, dar…

- "Este un semnal de alarma tras de un inginer care analizeaza ce se va intampla in Agircultura. Daca se va merge in acest ritm ca pana acum, ne vom intalni cu aceasta criza care va fi profunda. Apa și ingrașamintele determina producția la unitatea de suprafața. Fermierii se afla in situația de alege…

- Vești proaste pentru acești romani. Europarlamentarul PSD, Carmen Avram, membra a Comisiei de Agricultura din Parlamentul European, atrage atenția ca fermierii romani risca sa nu mai beneficieze de subvenții incepand din 2023, daca Ministerul Agriculturii nu se grabește sa scrie noul Plan Național Strategic…