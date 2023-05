Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor Adrian Caciu a reactionat la raportul Comisiei Europene, care prognozeaza o crestere economica reala mai mare pentru Romania, de 3,2% in 2023, fata de 2,5%, cat estima initial, scrie Ziarul Financiar.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a comentat luni prognoza de primavara privind Romania a CE, susținand ca datoria publica trebuie scazuta la 45,6%, de la peste 50% cat este in prezent.

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat miercuri ca ii pare rau ca avem aceasta procedura de deficit excesiv si ca el considera ca Romania nu ar fi trebuit sa intre in procedura de deficit excesiv. Despre rata dobanzilor, el a spus ca a ajuns sub 8%. ”Noi am avut o abordare si o guvernare prudenta,…

- Adrian Caciu se arata optimist privind inflația la finalul anului 2023. Prognoza facuta de ministrul Finanțelor include o singura cifra. Ministrul Finantelor , Adrian Caciu a anuntat, sambata, ca la finalului acestui an inflatia in Romania va fi cu o singura cifra. Caciu estimeaza ca aceasta ar putea…

- OMV va plati taxa de solidaritate impusa de statul roman, spun surse guvernamentale.Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a sustinut luna trecuta ca i-a cerut sefului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sa realizeze controale tuturor companiilor, inclusiv companiei OMV Petrom care nu a platit taxa…

- Marți, 21 februarie, Comisia de Buget din Senat a discutat propunerea Guvernului pentru reforma pensiilor speciale. Pentru a doua oara consecutiv, senatorii au intrebat, iar Ministerul de Finanțe n-a putut sa raspunda cu o cifra. Reforma pensiilor speciale este obligatorie in Planul Național de Redresare…

- Previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene pentru Romania: 2,5% creștere economica in 2023 și 3% in 2024. In primele trei trimestre ale anului 2022, PIB-ul real anual al Romaniei a crescut cu 4,3 %, datorita consistenței formarii brute de capital fix și sporirii semnificative a consumului…