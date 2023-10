Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, spune ca deficitul bugetar va ajunge la 5 – 5,5% pana la finalul anului si se poata discutii cu Comisia Europeana ca Romania sa atinga ținta de deficit de 3% abia la finalul anului 2025, nu in 2024. Daca am forta revenirea in tinta de deficit de 3% anul viitor,…

- Daca am forta revenirea in tinta de deficit de 3% anul viitor, Caciu crede ca s-ar ajung la recesiune, pe care Romania a reusit sa o evite pana acum.”Asa am construit bugetul pentru inscriere pe 4,4% deficit, insa primele luni au aratat o incetinire a veniturilor bugetare, ceea ce inseamna ca deficitul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, afirma, marti seara, ca deficitul bugetar va ajunge la 5 – 5,5% pana la finalul anului si se poata discutii cu Comisia Europeana ca ajungerea la un deficit de 3% sa se realizeze la finalul anului 2025, nu in 2024. Daca am forta revenirea in tinta de deficit…

- “Ceea ce trebuie sa fie garantat pentru Romania este sa nu aiba sincope in relatia cu Comisia Europeana, fiind in procedura de deficit excesiv in sensul de alte riscuri care pot aparea pentru ca nu isi indeplineste o serie de angajamente chiar daca acestea vor fi restructurate si trebuie sa tineti cont…

- Plecați cu surle și trambițe la negocierile cu Comisia Europeana, Ciolacu și miniștrii sai nu au reușit sa obțina ce și-au propus. Adica, mai nimic! Reprezentanții la nivel tehnic ai Comisiei Europene au respins masurile fiscale pentru reducerea deficitului bugetar, propuse luni și marți de ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 18 august, ca vizita sa și a altor trei ministri la Bruxelles inseamna „un dialog normal” cu reprezentanții Comisiei Europene pentru inchiderea unor jaloane din PNRR.„Am vazut o intreaga dezbatere publica legata de vizita mea si a unor ministri din Guvern…

- Reducerea cheltuielilor publice nu trebuie privita ca o masura austera sau o restrictie asupra dezvoltarii, ci ca o strategie necesara pentru a asigura o crestere economica durabila si pentru a oferi oportunitati de dezvoltare, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Acesta s-a intalnit joi cu reprezentantii…