- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a anunțat care sunt previziunile Guvernului Romaniei pentru anul 2023, pe baza bugetului care se va adopta astazi in ședința de guvern. Pana la finele anului viitor, e de așteptat ca inflația sa scada la jumatate, iar salariul mediu sa creasca la 6.700 de lei.…

- Bugetul pentru anul viitor este construit pe un volum istoric de investitii de 112 miliarde de lei, adica 7,2% din PIB – a declarat astazi ministrul de finante, Adrian Caciu, la o dezbatere de specialitate. Nu vor fi taxe noi, insa vor fi investitii masive, nu numai din perspectiva publica, a mai spus…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca in bugetul pe 2023 vor fi alocate 110 miliarde lei pentru investiții, ceea ce inseamna 7,2% din PIB, fiind cu 20 de miliarde mai mult fața de anul in curs. Bugetul este unul cu doua taișuri, pe de o parte vor fi alocați bani in plus, de cealalta parte vor fi și taxe…

- De la 1 ianuarie 2023, salariul minim ar urma sa creasca la 3.000 de lei in Romania, iar punctul de amenda, care, teoretic, e 10- din salariul minim, ar trebui sa ajunga 300 de lei. Acesta este plafonat insa la 145 de lei din 2017 si ministrul Finantelor a asigurat ca asa ramane. Romania inregistreaza…

- Ministrul de Finanțe spune ca punctul de pensii nu se va majora cu 15%, ci intreg pachetul ar putea ajunge la acest procent. O decizie oficiala in acest sens va fi anunța abia peste doua saptamani a spus Adrian Caciu intr-o conferința de presa la Guvern. ”Mi-as fi dorit sa nu se ajunga aici, daca politicienii…

- Guvernul britanic pregatește masuri economice dure, dupa ce Banca Angliei a venit cu "previziunile ingrozitoare" spunand ca ratele mai mari ale dobanzilor vor impinge economia in cea mai lunga recesiune din anii 1930. Ministrul britanic de Finante, Jeremy Hunt ar avea deja un un program de majorari…

- CARAȘ-SEVERIN – Ministrul PSD al Finanțelor a schimbat paradigma de construcție bugetara astfel incat banii publici sa fie cheltuiți cu mai mare eficiența. Sau cel putin, sustine senatorul Ion Mocioalca, „se trece de la o bugetare economica la bugetarea funcționala“! Parlamentarul carasean mai considera…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat inainte de inceperea sedintei de Guvern ca se va aproba inființarea Bancii de Dezvoltare.„Este o banca cu capital de stat și va fi destinata mediului de afaceri. Este o banca cu capital de stat ce va fi un partener al companiilor publice și private. Este un obiectiv…