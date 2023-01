Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca, in cateva zile, Romania va primi raspunsul de la Comisia Europeana daca taxa de solidaritate in energie va fi aplicata si OMV Petrom, dupa ce aceasta companie sustine ca nu trebuie sa o achite pentru ca nu se incadreaza in prevederile Ordonanței…

- “Guvernul a implementat si acest pilon 3, contributia de solidaritate, preluand tot ceea ce scrie in regulament, inclusiv elementele care vad ca trezesc o serie de elemente de interpretare, respectiv acea referire la cel putin 75% din cifra de afaceri pe anumite sectoare. Scopul este urmatorul: cei…

- Deși OMV a declarat deja ca nu va plati in Romania aceasta taxa, Ministerul de Finanțe inca nu a aflat ce trebuie sa faca, cu toate ca decizia UE este data din toamna anului trecut. Așa ca, ministerul va cere lamuriri oficiale de la Comisia Europeana. Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- „Domnule ministru Adrian Caciu, in contextul ultimelor declaratii publice din partea companiei OMV, prin care suntem anuntati ca ei nu vor plati taxele pe profitul excedentar pe teritoriul Romaniei, ci in Austria, va solicit sa ne/le raspundeti urgent si simplu (cu DA sau NU) romanilor si tuturor jurnalistilor…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…