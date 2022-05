Stiri pe aceeasi tema

- Dupa arestarea de catre polițiștii bulgari, Elena Udrea a fost incarcerata in Bulgaria, așteptand decizia magistraților. Inclusiv in perioada sarbatorilor de Paște, fostul politician a stat in spatele gratiilor. A stat departe de fiica sa și de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov. Recent, Alexandrov…

- Fostul ministru Elena Udrea, arestata preventiv in Bulgaria, transmite miercuri, prin intermediul partenerului su de viata, un mesaj in care sustine ca este „arestata ilegal", ea afirmind ca masura arestarii sale incalca Constitutia Romaniei. „Este nu doar cauza mea, ci si cauza apararii Constitutiei",…

- La o zi dupa ce s-a aflat ca judecatorii din Bulgaria au decis, in prima instanța, ca Udrea sa fie predata autoritaților din Romania, fosta șefa de la Ministerul Turismului a ales sa transmita un mesaj public. E vorba despre o postare facuta pe pagina de Facebook a iubitului Elenei Udrea, Adrian Alexandrov,…

- In timp ce Elena Udrea se afla in arest preventiv in Bulgaria, iubitul acesteia a publicat pe rețelele sociale doua imagini cu fiica lor. „O raza de soare”, a scris Adrian Alexandrov in dreptul iamginilor publicate pe rețelele sociale.

- Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de…

- Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de…

- Elena Udrea a fost adusa sambata in fața instanței de judecata din Bulgaria, pentru a i se analiza cererea de extradare. La momentul arestarii, fostul ministru ar fi avut o cadere nervoasa, susțin jurnaliștii Antena3. La cateva minute dupa ora 15, Elena Udrea a fost adusa, incatușata in escortata de…

- Zi decisiva in cazul Elenei Udrea. S-ar putea afla cand ar putea fi extradat fostul ministru, aflat in Bulgaria, urmare a condamnarii primite in Romania. Pana ca Elena Udrea, fostul ministru al Turismului, sa ajunga, sambata, in fața instanței din Bulgaria, s-a aflat ca logodnicul acesteia a ales sa…