Stiri pe aceeasi tema

- Relația Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov trece printr-o perioada mai dificila de cand fostul ministru se afla in penitenciar. In ciuda situației delicate, partenerul Elenei Udrea face in așa fel incat fiica lor, Eva, sa nu simta lipsa mamei. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro,…

- Polițiștii rutieri maramureseni au desfașurat, in zilele de 22 și 23 decembrie, o serie de acțiuni de prevenire, in cadrul campaniei naționale de educație rutiera privind neatenția la volan. „Aceasta campanie iși propune sa le reaminteasca șoferilor riscurile cu care se confrunta atunci cand utilizeaza…

- Gabriel Enache este unul dintre fotbaliștii de performanța de la noi. Acum, el joaca la FC Universitatea Craiova și, de curand, a intrat in vizorul paparazzilor SpyNews.ro. Daca pe terenul de fotbal trebuie sa se conformeze unor regelui stricte de joc, iata ca in trafic nu prea ține cont de ele. Unde…

- Primaria Capitalei planuiește instalarea unor camere inteligente in 19 zone din București, unde traficul este aglomerat și șoferii incalca frecvent regulile de circulație. Conform jurnaliștilor de la Observator, sunt vizați cei care trec pe roșu, vorbesc la telefon sau nu au centura de siguranța. Cele…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un proiect de lege privind unele masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier, care include 1.000 de sisteme de verificare a vitezei, 300 de radare mobile si 500 de camere de luat vederi care vor face parte dintr-un sistem integrat de monitorizare a traficului…

- Cand ești Florin Prunea iți permiți orice, chiar și sa incalci regulile de circulație. Fostul portar al Naționalei nu ține cont de culoarea semaforului atunci cand se afla la volanul autoturismului și este pe graba. Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe…

- Intalnire de gradul 0 in randul artiștilor! Chiar daca sunt mai tot timpul impreuna in studiourile de inregistrari, cantareții de la noi nu se "dezlipesc" unul de celalat nici in timpul liber. De curand, PAPARAZZII SpyNews.ro au fost pe urmele lor și i-au suprins cum nu se poate mai bine. Insa, unul…

- Codul Rutier ar putea fi schimbat din nou pentru a clarifica regulile de circulație in sensul giratoriu. Potrivit unui proiect inregistrat la Senat, sensul giratoriu ar urma sa fie definit drept un drum principal cu sens unic si traiectorie giratorie, care se intersecteaza succesiv cu drumuri secundare…