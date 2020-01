Stiri pe aceeasi tema

- Primele cercetari arata ca baiatul de 16 ani a intervenit in conflictul dintre parinti, conflict care a degenerat, iar adolescentul a vrut sa ii ia apararea mamei sale. "Din cercetarile efectuate pana in prezent au rezultat date conform carora inculpatul, un minor de 16 ani, in timp ce se afla la domiciliu,…

- O femeie din Bacau a fost ucisa, marti, de catre concubinul ei, din motive necunoscute. Crima a fost anuntata de un alt barbat, prieten cu ucigasul, care a sunat la 112, relateaza Romania TV. O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta in masina. Cel care ar fi ucis o este chiar concubinul ei, abia intors…

- Tribunalul Galati l-a condamnat la 26 de ani de inchisoare pe galateanul in varsta de 75 de ani care, pe 16 iunie 2019, si-a ucis si si-a transat prietena, o braileanca in varsta de 67 de ani. Crima oribila s-a produs in apartamentul barbatului care, pe fondul consumului de alcool si iritat de criticile…

- O tanara de 36 de ani din Bacau a fost ucisa, in aceasta dimineata, de iubitul ei de 29 de ani. Crima oribila a avut loc in timp ce copiii femeii - de 4 si 5 ani - dormeau potrivit observator.tv Ies la iveala detalii teribile in cazul femeii ucise in apartamentul ei din Bacau.…