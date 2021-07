Adolescentă de 15 ani, din Prejmer, dată dispărută de familie. Ați văzut-o? O adolescenta de 15 ani, din Prejmer, a fost data in urmarire nationala dupa ce a plecat, marți de acasa si nu s-a mai intors. Secția 1 Poliție Rurala Feldioara a fost sesizata de catre o femeie din localitatea Prejmer, județul Brașov, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 15 ani, a plecat de la domiciliu la data de 20 iulie 2021 și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime: 1,50 m, greutate: 45 kg, ochi albaștri, par blond, constituție atletica. La momentul plecarii aceasta purta adidași de culoare neagra și era imbracata cu bluza de culoare neagra și pantaloni tip jeans de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

