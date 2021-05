Adolescentă de 15 ani cu o tumoră gravă, operată cu succes pe creier Specialiștii neurochirurgi ai Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. N. Oblu” Iași i-au descoperit unei adolescente de 15 ani o tumora cerebrala grava, dupa ce aceasta a ajuns in unitatea medicala in urma unui accident rutier. “Am reușit sa salvam viața unei adolescente de 15 ani, dupa ce intamplator i-am descoperit o tumora cerebrala destul de grava. Copilul a ajuns in Spitalul de Neurochirurgie din Iași in urma unui accident rutier pentru a efectua un control medical. Pe parcursul zilei de investigații s-a descoperit faptul ca adolescenta de 15 ani suferea de o tumora cerebrala destul de avansata.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

