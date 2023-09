Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 septembrie 2023, in localitatea Aluniș, județul Cluj a avut loc un conflict intre trei barbați, cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani și un tanar de 17 ani. In urma conflictului, baiatul de 17 ani a fost snopt in bataie de catre cei trei barbați, iar poliția a deschis [...] Articolul…

- Se inmulțesc in județul Cluj infracțiunile cu violența. Talhariile sunt la ordinea zilei. Cel mai concludent caz de acest fel a fost la Dej. O persoana in varsta de 89 de ani din municipiul Dej a fost agresata fizic in plina strada de catre un barbat de 39 de ani. Polițiștii au fost sesizați, in [...]…

- In data de 16 august 2023, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați de catre o femeie de 44 de ani, cu privire la faptul ca soțul ei, in varsta de 36 de ani, din comuna Vințu de Jos, a fost agresat de catre fratele acestuia. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat ca, barbatul, in…

- Bataie in plina strada la Titu, șase barbați au fost reținuți sub aspectul savarșirii infracțiunilor de incaierare și tulburarea ordinii și liniștii publice La data de 16 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarșirii infracțiunilor de incaierare…

- SCANDAL in plina strada la Blaj: Un barbat de 44 de ani, „alcoolizat”, și-a agresat și amenințat familia, avand un cuțit asupra sa. A fost reținut SCANDAL in plina strada la Blaj: Un barbat de 44 de ani, „alcoolizat”, și-a agresat și amenințat familia, avand un cuțit asupra sa. A fost reținut La data…

- Incident violent pe strada, marți, la Lugoj. Un batran de 88 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost atacat pe strada de un adolescent care l-a talharit. Victima venea de la piața, iar hoțul i-a furat plasa cu cumparaturi.

- Scandal in plina strada, in Sectorul 5 din București. Doi barbați s-au luat la bataie in plina strada, iar un al treilea a fost chiar ranit cu un briceag, de unul din cei doi scandalagii. Cei doi barbați care se certau aveau 70 de ani, conform unor informații pe surse. Oamenii legii au mers la fața…