- Un adolescent a murit la Satu Mare, cazand din picioare cand il legitimau politistii, in fata unei sali de jocuri, informeaza observator.tv. In fata salii doi barbati s au batut salbatic, iar baiatul de 19 ani a fost martor la scandal.Un tanar de 19 ani a decedat in fata unui club de jocuri din municipiul…

- Scandal la Institutul de Medicina Urgenta. Un pacient a sarit la bataie la medici si i-a injurat. Incidentul vine la scurt timp dupa ce Guvernul a interzis instituțiilor de stat sa contacteze servicii de paza de la agenții private.

- Un barbat in varsta de 87 de ani din localitatea Bobalna a fost gasit carbonizat. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Un apel la 112 a anunțat ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17, ca un barbat in varsta de 87 de ani, din Bobalna, a fost gasit carbonizat. Descoperirea a fost facuta de un membru…

- • Dupa ce si-a cumparat lentile de contact de pe internet, o ieseanca a fost la un pas de a-si pierde vederea • Le-a spalat cu apa de la robinet si s-a infectat • Medicii sustin ca a fost infectata cu o bacterie care mananca globul ocular O ieseanca a ajuns de urgenta la Spitalul [...]

- Viteza in exces si neatentia la volan au facut aseara nu mai putin de opt victime in Capitala, printre care doi copii. A fost noapte alba pentru politistii, pompierii si medicii SMURD din Bucuresti. Au intervenit la trei accidente care au avut loc unul dupa celalalt.

- Un pacient in varsta de 70 de ani, internat la Spitalul Judetean Botosani, avea o arma la el. Pistolul neletal a fost gasit intr-un dulap in salonul unde barbatul era internat. Arma a fost ridicata de catre politisti, iar barbatului i-a fost anulat permisul de port arma pentru doi ani.

- Incident șocant, duminica seara, pe strada Horea din Turda. Cadavrul unui tanar de 23 de ani a fost gasit spanzurat intr-un imobil. Medicii au constatat ca tanarul este mort de mai multe ore. Mama este cea care și-a gasit fiul fara suflare. Toate indiciile, spun anchetatorii, arata ca este vorba despre…

- Tragedie intr-o familie din localitatea Calimanești, dupa ce o fetița in varsta de trei ani s-a inecat in piscina din curtea casei, construita in urma cu o luna. Totul s-a petrecut miercuri seara, cand ambulanța a fost chemata de urgența, insa din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru micuța,…